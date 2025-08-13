Спасителна акция заради бедстващ турист в Рила

снимка: ПСС, архив

38-годишен турист от София е намерен паднал в района на Кирилова поляна в Рила, съобщиха за БНР от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Сигналът е бил подаден към 5.30 часа. Екипи на полицията, пожарната и планински спасители са локализирали мястото.

Мъжът е с контузии, но без сериозни наранявания. Бил е транспортиран с линейка до болницата в Благоевград. Отрит е и автомобилът му.

Явно е искал да предприеме преход сам в планината, но е претърпял инцидент, коментираха от полицията в Рила.

