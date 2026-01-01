Спасителна операция с хеликоптер в Стара планина
снимка: Deyan Vasilev ( Dido3 ), Уикипедия
Спасителна операция с медицински хеликоптер бе осъществена в Стара планина.
Хеликоптерът излетя от Сливен и кацна на заснежения връх Жълти бряг - Саръяр.
Мъж, част от организиран туристически поход в първия ден на новата година, получил сърдечна недостатъчност.
Хората от групата успяват да окажат първа помощ на пострадалия, докато пристигне въздушната линейка, допълва Bulgaria ON AIR.
Медиците стабилизират мъжа и го откарват в болницата в Сливен.
Часове по-късно пострадалият благодари на туристите и екипа от медицинския хеликоптер, които го спасиха.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!