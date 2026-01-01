Спасителна операция с хеликоптер в Стара планина

снимка: Deyan Vasilev ( Dido3 ), Уикипедия

Спасителна операция с медицински хеликоптер бе осъществена в Стара планина.

Хеликоптерът излетя от Сливен и кацна на заснежения връх Жълти бряг - Саръяр.

Мъж, част от организиран туристически поход в първия ден на новата година, получил сърдечна недостатъчност.

Хората от групата успяват да окажат първа помощ на пострадалия, докато пристигне въздушната линейка, допълва Bulgaria ON AIR.

Медиците стабилизират мъжа и го откарват в болницата в Сливен.

Часове по-късно пострадалият благодари на туристите и екипа от медицинския хеликоптер, които го спасиха.

