Спасителят на Сашко от Перник води най-важната битка в живота си

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Веселин Георгиев - мъжът, открил малкия Сашко от Перник, има нужда от помощ. Това става ясно от публикация във Facebook групата "Доброто в теб", която бе създадена именно с идеята да се помогне намирането на детето, пише Блиц.

Ето какво пише:

"Преди 4 години тази група беше създадена с една едничка цел - да намерим Сашко. Днес човекът, който го намери има нужда от помощ.

Копирам по-долу разпространената информация и банкова сметка, на която всеки може да преведе, колкото има възможност. Макар и със символична сума, моля ви да се обединим. Колкото повече сме, толкова по-бързо ще се наберат необходимите средства:

„Приятели, обръщаме се към вас с молба да подкрепим един човек, за когото това да помага не е въпрос на избор, а начин на живот. В планината, при издирвателни акции или във всеки труден момент, той е от първите, които са на „линия“.

Днес Веско има нужда всички ние да бъдем до него.

Веселин Георгиев пострада изключително тежко в нелеп инцидент.

Получил е множество сериозни травми и фрактури и в момента води най-важната битка в живота си!

Още същия ден му е направена сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още поредица операции. Предстоят му продължително лечение и трудни рехабилитация и възстановяване в България и евентуално в чужбина.

Има хора, които правят света по-добър, само защото са в него. Такъв е Веско! Човек с огромно сърце, един от най- уважаваните пилоти в парапланеристката общност, вдъхновил десетки хора да открият магията на летенето и истинското усещане за свобода.

Да му помогнем да се върне при семейството и приятелите си и към нещата, които го правят щастлив!

Ако имате възможност, подкрепете Веско чрез дарение по банковите сметки по-долу.

Нека заедно му помогнем да премине през това изпитание! Благодарим от сърце на всеки, който ще подаде ръка!

Iban: BG62UBBS80021480330110

BIC код : UBBSBGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.

Основание: Покриване на медицински разходи", пише Христиана Делчева-Манолова.

Редактор "Екип на Петел",

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