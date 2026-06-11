Спасяват колите от градушката под навеса на Метро в Благоевград

Кадър Благоевград

Мощна градушка удари Благоевград.

От кадри в социалната мрежа се вижда как хората крият колите си под навеса на хипермаркета на "Метро".

Ето какво пишат от Метео Балканс:

Ето защо издадохме предупреждение от ниво 2. Макар бурята да обхваща площ от около 80–100 км, под нея се наблюдава градушка с размерите на орех. Като цяло конвективна дейност се реализира над почти цялата страна, като тя беше най-изразена над планинските райони.

Защо бурята не слиза към България?

Процесът реално се забави с около 2 часа, а северозападният вятър обхвана Дунавската равнина. На сателитните изображения се вижда и разстилащата се висока облачност, останала от по-ранните бури, която възпрепятства развитието на конвекцията на юг. Ако този процес не се беше забавил, тези бури вече щяха да са и над нашата страна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!