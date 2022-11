Спътник на НАСА стигна Луната по трасето на бъдещата станция "Гейтуей"

Космическият апарат бе изстрелян през юни

Космическата агенция на САЩ успешно изведе малък спътник с размерите на микровълнова печка в орбитата на Луната, съобщиха ДПА и ТАСС.

Спътникът КАПСТОУН (CAPSTONE Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) извърши първоначалните маневри и задейства тласкачите си, за да навлезе в орбитата на Луната късно вечерта в неделя, съобщиха от НАСА.

Космическият апарат с тегло 25 кг бе изстрелян с ракета "Лаб Електрон" от площадка в Нова Зеландия през месец юни тази година.

Той ще се движи в орбитата на Луната в следващите шест месеца, следвайки трасето на бъдещата лунна станция "Гейтуей" - проект на НАСА и на Европейската космическа агенция.

