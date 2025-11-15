Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Давид спечели „Биг Брадър“ и 100 000 лева.

Давид Бет е на 20 години и е роден в Триер, Германия. В момента живее с баба си в София и мечтае да отвори пекарна. Обича да меси хляб и прави своя закваска. Майка му е българка, а баща му е немец. Завършил е бизнес училище в Германия, но предпочита да живее в България. Идва в страната ни заради момиче. Приоритети са му мускулите и многото пари.

Втори, на крачка от победата остана Валентин Котов. Той е на 25 години от Пловдив и е юрист по образование. Завършва с отличие бакалавърска и магистърска степен по Европейско и Международно данъчно право в Нидерландия. Работи в международна фин-тек компания. Влезе в „Биг Брадър“, за да излезе от зоната си на комфорт и да промени представите за този експеримент.

