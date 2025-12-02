Спешна помощ: Няма тежко пострадали след снощния протест в София

Булфото

Няма тежко пострадали и хора в животозастрашаващо състояние след протеста в София вчера. Това каза говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

На протеста линейките са направили 22 курса. 11 линейки са били на терен, а три в мобилизация, като по-късно се е наложило да се включат.

Десет души са транспортирани до болници за консултация, посочи още Сунгарска. Девет души са прегледани и са оставени на място, оказана е медицинска помощ на тези, на които се е наложило.

Шестима души не са заварени на мястото, от което е подаден сигналът, допълни говорителят на Спешна медицинска помощ в София.

Протестът в София изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет вчера. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици, предаде БТА.

