Спешната помощ у нас e в криза

Булфото

Спешната помощ в криза – това сочи анализ на Съюза на парамедиците в България, изготвен на база запитване до Министерството на здравеопазването и до центровете за спешна медицинска помощ по Закона за достъп до обществена информация.

340 места в системата са трайно незаети. Най-много специалисти липсват край морето, в София и в Силистра.

Липсващите 340 служители означават, че 150-160 линейки на дежурство отсъстват, коментира д-р Теодор Цанков, зам.-председател на Съюза на парамедиците в България по БНР.

"Причините са основно в липсата на структурна реорганизация и реформа в системата. Над 340 лекари могат да бъдат заменени с парамедици, лекарски асистенти, медицински сестри, стига да бъдат обучени как се оказва животоспасяваща медицинска помощ", заявява д-р Цанков.

Първата линейка на мястото на инцидента може да бъде с парамедик, тъй като това е специалистът, обучен да окаже животоспасяваща спешна помощ и да поддържа пациента до появата на лекар.

Оказването на спешна медицинска помощ е екипна работа, подчертава д-р Цанков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!