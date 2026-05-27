Спешни медици искат боди камери и паник бутони

Стопкадър Нова Тв

Боди камери и паник бутони като отговор на агресията в линейки и лечебни заведения. За това настояха специалисти, избрали да се посветят на борбата за човешкия живот - и то днес, на световния ден на спешната медицина.

Валя Величкова е парамедик от „Пирогов”, отдала 27 години от живота си в името на човешкия живот и здраве. В последните 5 е на първа линия в най-голямата спешна болница у нас. „Всеки ден се сблъскваме с различни случаи – политравми, мозъчни инсулти, инфаркти. Всеки пациент смята, че неговото състояние е най-спешно”, казва тя.

Това е сред водещите причини агресията от пациентите да е почти ежедневие. „Нанасят обиди и се стига до търсене на съдействие от органите на МВР и охраната – доста често, особено нощно време, агресията е много, много честа. Всичко рефлектира първо върху нас, защото все пак сме на първа линия”, казва Величкова.

„Има хора, които идват под влиянието на алкохол, на наркотици. Хората, които работят в тези екипи, са обикновени – те също имат своите емоции. Поклон пред тях, защото независимо от това, че най-често попадат на словесна и физическа агресия, те продължават да работят”, каза за Нова Тв директорът на „Пирогов” д-р Валентин Димитров. Валя Величкова призова да бъдем по-внимателни, да се уважаваме, да се обичаме, защото все пак животът е кратък.

Не всички истории от Спешната помощ са свързани с агресия. Във въздуха тя липсва, но мисията е същата – да спасяват човешки животи. Въздушните линейки са три, а зад гърба на екипите стоят 250 мисии. В една от тях – за спасяването на 35-годишна жена в тежко състояние, току-що родила третото си дете – отново са рамо до рамо. „Това е мисия от моя роден град. Аз живея и работя в същата болница. Когато съм на работа в спешната линейка, знам, че всеки един лекар, който е там, е най-големият професионалист – и съм изключително спокойна”, казва медицинската сестра Надежда Костова.

„Това, което за мен е най-важно, е, че една майка на три деца се прибра при тях”, споделя анестезиологът и ръководител в регионална база София към ЦСМПВ д-р Вера Иванова.

