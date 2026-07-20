Спешни медици излязоха на протест в Шумен с искане за 50% увеличение на заплатите

Снимка Синдикат "Защита"

Медици и шофьори от Центъра за спешна медицинска помощ в Шумен, подкрепени от свои колеги от други лечебни заведения, протестираха пред сградата на Многопрофилната болница за активно лечение в града. Те настояха за увеличение на възнагражденията и по-добри условия на труд. Организатор на протеста е Националният синдикат „Защита“.

"Настояваме за по-добри условия на труд и поне 50% увеличение на заплатите. Подобен протест вече имаше и в София. Това е поредната ни протестна акция и ще продължим, докато не бъдем чути", заяви Мария Николова от синдиката, пише tribune.bg.

По думите на синдикалиста Калинка Николаева средната заплата на медиците в Центъра за спешна медицинска помощ е около 1200 евро, а шофьорите получават нетно около 620 евро.

"Вече три години няма реално увеличение на възнагражденията, с изключение на последното 5-процентно повишение. Провеждаме срещи, разговори и протести – направихме всичко възможно, за да бъдем чути", каза тя.

Николаева допълни, че Националният синдикат "Защита" продължава да настоява за по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения както за работещите в спешната помощ, така и за медицинските специалисти в болниците.

На 15 юли медици протестираха и в София с искане за увеличение на заплатите на работещите в здравеопазването

Редактор "Екип на Петел",

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