Спешни медици излязоха на протест в Шумен с искане за 50% увеличение на заплатите
Снимка Синдикат "Защита"
Медици и шофьори от Центъра за спешна медицинска помощ в Шумен, подкрепени от свои колеги от други лечебни заведения, протестираха пред сградата на Многопрофилната болница за активно лечение в града. Те настояха за увеличение на възнагражденията и по-добри условия на труд. Организатор на протеста е Националният синдикат „Защита“.
"Настояваме за по-добри условия на труд и поне 50% увеличение на заплатите. Подобен протест вече имаше и в София. Това е поредната ни протестна акция и ще продължим, докато не бъдем чути", заяви Мария Николова от синдиката, пише tribune.bg.
По думите на синдикалиста Калинка Николаева средната заплата на медиците в Центъра за спешна медицинска помощ е около 1200 евро, а шофьорите получават нетно около 620 евро.
"Вече три години няма реално увеличение на възнагражденията, с изключение на последното 5-процентно повишение. Провеждаме срещи, разговори и протести – направихме всичко възможно, за да бъдем чути", каза тя.
Николаева допълни, че Националният синдикат "Защита" продължава да настоява за по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения както за работещите в спешната помощ, така и за медицинските специалисти в болниците.
На 15 юли медици протестираха и в София с искане за увеличение на заплатите на работещите в здравеопазването
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