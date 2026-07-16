Спешни мерки срещу безводието в Добрич, ВиК дружеството е пред фалит

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На тричасова кръгла маса в Народното събрание вчера са договорени конкретни срокове и спешни ангажименти за спасяването на Добричка област от задълбочаващата се водна криза. Срещата се организира от народния представител от „Демократична България“ Свилен Трифонов и събра на едно място представители на МРРБ, КЕВР, „Български ВиК Холдинг“, ПУДООС, областната управа и кметове от региона. Това съобщиха от пресцентъра на "Демократична България", предаде Радио Варна.

„Крайно време е държавата да предприеме действия за устойчиво решение. Продължаваме да задълбаваме от авария до авария и стигнахме до това кризисно положение“, предупреждава в началото на дискусията Трифонов.

„ВиК - Добрич“ на практика се намира в състояние на фалит поради тежките си финансови показатели. За овладяване на ситуацията са начертани няколко спешни стъпки на срещата. А именно 15-дневен срок за картиране на течовете. В тази връзка директорът на местното водно дружество Хари Павлов трябва да предостави данни за най-критичните точки с големи загуби по мрежата. Въз основа на тях „Български ВиК Холдинг“ ще изготви план за енергийна ефективност. Спешният кризисен план включва изготвянето на списък с критичните активи, който да бъде внесен в МРРБ. Целта е да се осигури целево държавно финансиране, като сериозните мерки ще бъдат заложени в плановете за 2027 г.

На срещата в столицата изпълнителният директор на ПУДООС арх. Мартин Кафеджиян поема ангажимент в рамките на следващите 30 дни да стартират консултации и срещи с кметовете от област Добрич. Целта е общините да бъдат насочени как правилно да кандидатстват и да усвояват средства за водопроводна инфраструктура по съществуващите екологични програми.

Ситуацията с безводието в община Балчик остава силно динамична и усложнена. Според заместник-кмета по устройство на територията Димитрин Димитров сигнали за прекъсване на водоподаването се получават непрекъснато, а картата на проблемните зони се мени всеки ден. Най-тежко е положението в селата Момчил и Изгрев, системни сривове се наблюдават в село Рогачево, сериозни проблеми има и в районите на Соколово, Сенокос, Пряспа, Дропла и Безводица. Частично засегнати (в по-малка степен) са Царичино, Гурково и Ляхово. Зам.-кметът подчерта, че местната власт реагира според възможностите си, като активно кандидатства по европейски програми и реализира спешни ремонти със собствени бюджетни средства. Началникът на „ВиК“ - клон Балчик Димитър Николов потвърди, че най-критичните точки в момента са Рогачево и участъкът край Сенокос. За да се обезпечи водоподаването в района обаче, е необходима спешна финансова и техническа подкрепа за обновяване на мрежата. „В Рогачево става въпрос за водопровод с дължина 14 километра. Помпите ни са морално и физически остарели – за да работят адекватно, те трябва да бъдат подменени изцяло. Проблемите са комплексни и изискват съвместна помощ както от общината, така и от държавата“, обясни Николов. Като основни пречки пред справянето с кризата шефът на местното водно дружество посочи острия недостиг на работна ръка и липсата на специализирана техника.

Освен техническата криза, дружеството страда и от липса на кадри, е подчертано на срещата в София. За решаването на този проблем се предвижда до две седмици екипът на „ВиК - Добрич“ да започне информационна кампания и срещи в професионалните гимназии в областта. Заместник-ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия инж. Венци Божков ще съдейства за насърчаване и привличане на млади инженери, които да започнат работа в добричкото дружество.

Народните представители от Добричкия регион декларират готовност да обединят усилията си, за да гарантират, че водната криза в Добруджа ще бъде решена трайно, а не „на парче“.

Редактор "Екип на Петел",

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