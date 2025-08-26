Спец посочи предимството на електронната ръчна спирачка пред стандартната

Пиксабей

Всички сме свикнали със стандартната ръчна спирачка, която се задейства с лост. Но в съвременните автомобили тя все по-често е заменена с "електронна ръчна спирачка", която се активира с натискането на един бутон. Тази технология е не само удобна, но и осигурява по-голяма безопасност и ефективност, предаде automedia.investor.bg.

Какво представлява "електронната ръчна спирачка"?

Електронната ръчна спирачка, известна като EPB (Electronic Parking Brake), е система, която задейства спирачките на задните колела с помощта на електрически мотор. Тя се активира с натискането на бутон или автоматично при определени условия.

Скрити предимства и функции

Освен очевидното удобство, EPB предлага и редица допълнителни функции, които стандартната ръчна спирачка няма:

По-голяма безопасност: Системата се активира автоматично, когато автомобилът спре, което предотвратява неволно потегляне. Ако забравите да я активирате, когато паркирате на наклон, тя ще се задейства сама.

Помощ при потегляне на наклон: Електронната ръчна спирачка се изключва автоматично, когато натиснете газта, което прави потеглянето на наклон много по-лесно и плавно.

Ефективност: Тъй като се управлява от електроника, системата осигурява равномерно усилие на спирачките, което намалява износването на накладките.

Място: Липсата на лост на централната конзола освобождава повече пространство в купето, което може да се използва за поставка за чаша или други удобства.

Какво да правите, ако се повреди?

Като всяка електронна система, и EPB може да се повреди. В този случай, на таблото ще се появи предупредителна лампа. Въпреки че системата е надеждна, е важно да посетите сервиз, ако забележите някакви проблеми.

В заключение, електронната ръчна спирачка е не само удобство, но и важен елемент за безопасността на съвременните автомобили. Тя е доказателство, че технологиите правят шофирането не само по-лесно, но и по-сигурно.

