Спецакция на ГДБОП в централата на ВиК-Бургас

Снимка: МВР

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК - Бургас малко преди 9 ч. тази сутрин. По информация на Нова телевизия спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица.

Проверяват се кабинети на ръководството. По информация на Нова телевизия директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.

Припомняме, че Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства.

Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!