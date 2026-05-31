Спецакция в Благоевград - проверявани са нощни заведения и охранители, сочени за дилъри
Стопкадър бТВ
Специализирана полицейска операция проведе полицията в Благоевград през изминалата нощ.
По информация на bTV са извършвани обиски на младежи и лица със съмнително поведение. По улици в града са проверявани групи и пешеходци.
Акцент в акцията са били и нощните заведения, както и охранителите на клубовете, част от които са сочени като наркоразпространители и съдействащи за незаконната дейност.
Действията на МВР ще продължат и в следващите дни.
Акция е проведена и в Сандански, където са установени и непълнолетни в клубове след 22 ч.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!