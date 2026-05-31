реклама

Спецакция в Благоевград - проверявани са нощни заведения и охранители, сочени за дилъри

31.05.2026 / 08:11 1

Стопкадър бТВ

Специализирана полицейска операция проведе полицията в Благоевград през изминалата нощ.

По информация на bTV са извършвани обиски на младежи и лица със съмнително поведение. По улици в града са проверявани групи и пешеходци.

Акцент в акцията са били и нощните заведения, както и охранителите на клубовете, част от които са сочени като наркоразпространители и съдействащи за незаконната дейност.

Действията на МВР ще продължат и в следващите дни.

Акция е проведена и в Сандански, където са установени и непълнолетни в клубове след 22 ч.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 616423 | Одобрение: 120493
Войната срещу наркотиците: По време на Дутерте на Филипините беше приложена брутална стратегия срещу престъпността, довела до хиляди жертви, което предизвика остри международни критики.....Забележете, МЕЖДУНАРОДНИ критики след като страната се изчисти от боклука за няма и 2 години....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама