Спецакция в Пловдив: Масови арести на медицински лица, източили милиони от НЗОК

Снимка: Булфото

Мащабна акция на Икономическа полиция се е провела днес в Пловдив и региона, научи TrafficNews. Под прицела на разследващите е попаднала мащабна и изключително добре организирана схема за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като щетите за държавния бюджет възлизат на милиони левове.

Операцията не се е ограничила само до Пловдивска област, като и в други региони са извършени претърсвания и арести.

По информация на TrafficNews проверени са десетки лечебни заведения, медицински центрове, частни кабинети и дори практики на общопрактикуващи лекари (джипита).

Сред арестуваните има множество медицински работници – лекари и рехабилитатори. Източници на медията ни разкриха, че сред задържаните е и управител на клиника.

Става въпрос за масово издаване на неправомерни и напълно фиктивни направления за прегледи, изследвания и скъпоструващи процедури.

Разследващите са попаднали на сериозни следи, които водят към мащабно пране на пари.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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