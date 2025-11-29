Спецакция в казина и заложни къщи в цялата страна, десетки са задържани

Пиксабей

След акцията на полицията, провела се на територията на цялата страна, са установени обявени за издирване, както и малолетни и непълнолетни в игрални зали, съобщиха от Министерство на вътрешните работи.

По данни на ведомството във връзка със зачестилите сигнали за нарушения на разпоредбите за дейността на финансово-кредитните институции при проведената акция са проверени общо 3880 обекта, от които 1139 заложни къщи, близо 1800 игрални зали и казина, както и повече от 1000 фирми, отпускащи бързи кредити.

Проверени са повече от 14 200 души, като в игрални зали са установени 34 малолетни и непълнолетни, както и 36 обявени за издирване. Задържани са 43-ма.

По време на проверките, полицейските органи са установили нарушения и са съставили предупредителни протоколи по реда на чл.65 от ЗМВР при 438 случая. Издадени са 171 акта за установяване на административни нарушения и 30 констативни протокола. Допълнително са изготвени протоколи и са връчени покани за съставяне на Акт за установено административно нарушение от Комисията за защита на потребителите и НАП.

От органите на пожарна безопасност и защита на населението са извършени проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в 659 обекта, сред които заложни къщи, игрални зали и фирми за бързи кредити. В 80 от тях са установени несъответствия на правилата и нормите, като за отстраняването им са връчени 60 писмени разпореждания, съставени са 35 АУАН и са връчени 16 покани за съставяне на такива.

В резултат на проведената специализирана полицейска операция са образувани 9 наказателни и 8 досъдебни производства, посочват от МВР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!