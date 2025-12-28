реклама

Спецакция във Варна: Полиция тараши автомобил на бул. Сливница

28.12.2025 / 07:49 1

Кадър Читател на Петел

Спецакция във Варна в късните часове в събота.

На кръстовището на бул. Сливница и Генерал Колев има полицейска блокада.

Униформени тарашат лек автомобил.

Все още няма официална информация какво е открито в колата и дали има арестувани.

kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 166307 | Одобрение: 18257
Търсят чувала на дядо Коледа за инвентаризация на подаръците, по сигнал от НАП!!!;)УсмивкаАнгелче

