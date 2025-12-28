Спецакция във Варна: Полиция тараши автомобил на бул. Сливница
28.12.2025 / 07:49 1
Кадър Читател на Петел
Спецакция във Варна в късните часове в събота.
На кръстовището на бул. Сливница и Генерал Колев има полицейска блокада.
Униформени тарашат лек автомобил.
Все още няма официална информация какво е открито в колата и дали има арестувани.
