Спецакция във Варна: Полиция тараши автомобил на бул. Сливница

Спецакция във Варна в късните часове в събота.

На кръстовището на бул. Сливница и Генерал Колев има полицейска блокада.

Униформени тарашат лек автомобил.

Все още няма официална информация какво е открито в колата и дали има арестувани.

