Спецакция във Варна

Преди два дни на територията на ОДМВР Варна, криминалисти от Първо РУ са реализирали специализирана полицейска операция по противодействие на разпространение на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Резултатът от акцията е: двама задържани мъже и иззети метамфетамин и фентанил, приготвени в опаковки – готови за разпространение. Точно по този член на НК -354А, ал.1 са образувани и досъдебните производства срещу нарушителите. Материалите по делото са предадени на прокуратурата, а извършителите – известни на МВР са задържани в ареста.

От полицията съобщават още, че други двама мъже - на 37 и 38 години, са задържани в арестите на Трето и Четвърто РУ. Те били спрени за проверка от служителите на реда и у тях били намерени наркотични вещества – метамфетамин, според направените експертни справки. Срещу тях са образувани бързи производства.

