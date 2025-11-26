Спецакцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили

Снимка: Булфото

От Софийската градска прокуратура (СГП) потвърдиха за провеждането на мащабна съвместна специализирана операция с Комисия за противодействие на корупцията (КПК) на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

По-рано днес bTV съобщи, че Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Има задържани. От свои източници телевизията научи, че разследването е заради твърдения, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от Ивелин Михайлов.

Под ръководство и надзор на СГП и със съдействието на множество служители от структурите на МВР се извършват претърсвания и се изземват веществени доказателства.

Досъдебното производство за престъпление е образувано на 9 декември 2024 г. с постановление на прокурор в СГП и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП.

Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително.

Групата представлява структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и е създадена с користна цел и да върши престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).

В рамките на разследването по искане на наблюдаващия прокурор в СГП Софийски градски съд е дал 37 разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на апартаменти, автомобили, в т.ч. и обиски на лица. Действията са започнали днес - 26 ноември, и продължават към момента.

