Специален SOS магнезий секва страданията

Докога ще стискаш зъби?

Когато тялото ти крещи за помощ, не можеш да траеш дълго. Действието на обикновените формули обаче е като да чакаш с месеци реда си за лекаря, докато специалният SOS магнезий, познат с името MagCombo ᴷ (МагКомбо), действа като бърза помощ. С уникалната си флуидна формула, той се усвоява незабавно и започва да действа веднага. В резултат на това облекчението вече не е далечна надежда, а реалност.

Вземаш всичко

При MagComboᴷ магнезият не просто влиза в тялото – той се усвоява напълно заради уникалната си флуидна форма. Представи си следното: сухите форми са като брашно, което искаш да разтвориш във вода – колкото и да бъркаш, накрая то все ще се утаи на дъното. MagComboᴷ, от друга страна, е като меда – той незабавно се разтваря във водата, а ти получаваш всичко без никакви загуби. А това означава само едно – по-бърз ефект и по-добри резултати.

Колкото повече, толкова повече

Щом тялото има остра нужда от магнезий, количеството, с което го снабдяваш, трябва да бъде високо. Стандартните формулировки обаче са като суроватката – воднисти и разредени. В сравнение с тях MagComboᴷ ти дава концентрирана доза чист магнезий така, както пълномасленото мляко е гъсто и питателно. По този начин тялото ти получава точно това, от което наистина се нуждае.

Качествено обслужване

Плюсовете на MagComboᴷ не свършват дотук, той ти дава и още. Както добрият ресторант не предлага просто ядене – той създава цялостно преживяване. Готвачът приготвя храната, сервитьорът я поднася с отношение, а обстановката внася комфорт. Така действа и MagComboᴷ – магнезият засища мускулите, но витамините B и C дават допълнителни бонуси. Те не само подсилват ефекта му, но и разширяват действието му така, че да се погрижи и за нервната система.

Истината е в резултатите

Докато лекарите и фармацевтите вярват на MagComboᴷ заради флуидната му формула, то пациентите му се доверяват заради реалните резултати. Едни споделят, че е спрял крампите им, а други – че с него спят спокойно всяка нощ. Дори диабетиците виждат големи ползи от него. Хората с чувствителен стомах също го предпочитат, защото с него нямат никакви проблеми с корема.

Ето какво споделя за MagComboᴷ проф. д-р Красимир Генов:

Доказано ефективен срещу крампи

Проф. д-р Красимир Генов, началник на клиника „Нервни болести“ към Втора МБАЛ – София

– Здравейте, проф. Генов. Защо ни мъчат крампи?

Здравейте. Може би най-разбираемо би звучало, ако кажа, че крампите са сигнал на организма, че нещо в тялото не е наред и му липсват важни вещества. Това най-често са електролити, които се изхвърлят чрез изпотяване и уриниране, а не се набавят отвън в достатъчно количество поради лошо хранене или някои видове заболявания. Разбира се, прекомерното претоварване или проблеми с кръвообращението също могат да доведат до тежки схващания, но това са по-редки случаи. Прави сте като казвате, че крампите „мъчат“ – тези резки неволеви мускулни контракции наистина могат да са мъчителни и продължителни. И не само – могат да са сигнал за нещо далеч по-опасно, случващо се като процес в тялото.

– Какво е решението да се избавим от тях?

Вярвам, че не искате да говорим за временни мерки, а за работещи дълготрайни решения. Открих, че такова е специален комплекс, познат у нас като MagComboᴷ (МагКомбо). Това е концентриран чист магнезий, обогатен с Витамин С, B2, B6 и B12. Подобна комбинация се “изсмуква“ от тялото с много високи ползи. Благодарение на толкова голямата наличност на магнезий в кръвообращението всяка капсула MagComboᴷ действа в пълния си потенциал. Затова само 1 на ден е напълно достатъчна да елиминира дори най-упоритите мускулни схващания.

– А кога се усещат резултатите?

Бързината на ефективността на MagComboᴷ се доказва директно от резултатите, които наблюдавам при пациентите си, а за тях дали продуктът облекчава мъчителните усещания бързо е много важно. Специалната му форма – маслен разтвор – осигурява най-високото ниво на усвояване в организма, постигано досега. Така масленият магнезий успя да измести традиционните форми. При лабораторно изследване той е отчел цели 35% по-висока бионаличност от тях, достигайки 90-процентово усвояване. Тази различна технология, наречена LICAPS™, е от изключителна важност, защото бързият резултат може да настъпи само от добро усвояване. Скоро нещата се подобряват. Вече ги няма тези неочаквани силни схващания, а с тях и усещанията се сменят – не само мускулният тонус е повлиян добре, а цялостното нервно състояние.

– Само при крампи ли помага?

Не, не само. Това е най-популярното предназначение на MagComboᴷ , но реално е изключително полезен за поне още 300 ензимни реакции в организма. MagComboᴷ подкрепя и мозъка ни, помага ни при стрес, повлиява добре съня и ни прави емоционално по-стабилни, ако щете. Също така повлиява ефективния контрол на нормалното кръвно налягане и работата на сърцето. Като невролог, това е вероятно най-честата съпътстваща терапия, която препоръчвам. Резултатите говорят сами.

Проф. д-р Красимир Генов, началник на клиника „Нервни болести" към Втора МБАЛ – София



