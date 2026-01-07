Специалист: Най-голямата грешка е родителите да задоволяват всяка прищявка

Пиксабей

Най-голямата грешка, която родителите могат да допуснат, е да задоволяват всяка прищявка на децата си.

Това обясни пред БНР Росица Вартоник, основател и директор на фондация "Инициатива за финансова грамотност".

"Един от основните проблеми, които могат да възникнат след това, е с отношението на децата към парите и възприемането на света. Трябва да ги научим, че желаното е възможно, стига да си направим план как да го постигнем".

Въвеждането на еврото е добра възможност за семействата, които по-малко разговарят с децата си на финансови теми, да го приемат като повод и да започнат да го правят, отбеляза тя в предаването "Преди всички".

"От родителите децата могат да разберат повече за новата валута. Те са по-адаптивни".

Росица Вартоник обясни, че за да се изгради едно дете като финансово грамотно, влияние имат семейната среда, училището и приятелският му кръг.

Финансовата грамотност е абсолютно житейско умение, независимо каква ти е професията, отбеляза още тя.

"Все по-малко са родителите, които смятат, че децата ще започнат да се оправят със сметки и финанси, когато пораснат.

Когато децата започнат да осъзнават света около себе си, тогава е време да започнат за разбират разликата между нужда и каприз. Младите хора, които отиват и взимат бърз кредит без да помислят, го правят, защото нямат изградена тази основа – да правят разлика между нужда и желание".

С възрастта на детето трябва да се съобразява периода, за който му се дават джобни, коментира Росица Вартоник.

Важно е да има по-систематично образование по финансова грамотност в училищата, посочи още тя.

"Това е силен и ефективен лост. И в стратегията на ЕС за финансова грамотност една от препоръките е да стане част от учебните програми.

Ние не сме на опашката. В предмета "Технологии и предприемачество" част от темите са посветени на управление на личните финанси".

Полезно е децата да разполагат с карти, с които да се разплащат, обясни още експертът.

