Специалист: Новите синтетични наркотици не се "хващат" от тестове

Синтетичните наркотици навлизат все повече и повече в ежедневието на подрастващите и това за съжаление не е новина. Все по-лесни са "каналите" за намирането им, а Телеграм и Вайбър от години са сред приложенията, чрез които се стига до лесната "сделка". Коктейл от марихуана, райски газ и LSD може да доведе до такива последствия, които повлияват на нервната система, но и отвеждат в един имагинерен свят, в който лесно можеш да помислиш, че можеш да летиш и... това да бъде фатално.

Новите синтетични наркотици не се откриват с тестовете на базара, а вейповете с екстракти от марихуана продължават да се откриват лесно сред младите хора в интернет. Възрастовата граница пада с всяка изминала година, а във Варна и 10-11-годишни посягат към наркотиците, съобщи в ефира на Радио Варна Филип Димов, основател на центрове за лечение на зависимости, в контекста на тежкия случай от Благоевград.

Родителите да бъдат критични към всичко, което се случва в живота на детето, и при наличието на най-малките знаци да се обърне внимание, посъветва Димов. Важно е да се знае, че младият човек, който експериментира, не винаги е зависим, поясни специалистът, след което подчерта, че нито едно дете не е застраховано и всеки един наркотик или инхалант има различен ефект върху човека. В тийнейджърска възраст се преминава през различни етапи и кризи, а превенцията е важна – нека тя не се превръща в „промоция“, подчерта Димов.

