Специалист: Опустошителните градушки са ясен знак за промяна в отношението на човека към природата

През последните два дни метеоролозите са наблюдавали рядко, но опасно явление - огромна верига от купесто-дъждовна облачност, разпростряла се от Централна България до Черноморието.

Градозащитният сезон на хартия започна още на 15 април, но реалната битка с природата стартира с пълна сила на 11 и 12 май. Това бяха изключително натоварени дни с интензивни въздействия върху мощни облачни клетки.

Това заяви пред БГНЕС Даниела Мушкова, директор на Регионалната дирекция „Борба с градушките“ в Сливен.

По думите ѝ, облачните масиви са преминали през цялата защитаема територия на полигона, формирайки опасни „валежни пътеки“ в района между Стара планина и Средна гора, Нова Загора, Петолъчката и на юг към границата с област Ямбол.

Въпреки своевременната реакция, сериозни щети бяха регистрирани в селата Жельо войвода и Гълъбинци. Мушкова обясни, че причината за пораженията там е специфичното местоположение на населените места и законовите ограничения пред служителите.

„Въпросните села се намират по самия ръб на защитата. Ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която в нашия регион е подложена на системен риск от градушки“, посочи тя.

Директорът обясни, че ракетните площадки действат „залпово“, за да наситят облака със сребърен йодид. Целта е да се промени структурата му, така че вместо едри ледени късове, да падне смесен валеж.

„Идеята е да променим съотношението между вода и лед, за да намалим размерите на града и силата, с която той удря земята. В района на Трявна например облакът не е бил обработван и там е паднал т.нар. „сух град“, чиято разрушителна мощ е много по-голяма, тъй като не се комбинира с течен валеж“, обясни Мушкова.

„На картите се видя нещо много интересно – почти от Пловдив до Резово се беше проточила една дълга „огърлица“ от мощни облаци. Всички те бяха с градоопасни параметри, тъй като височината им надминаваше многократно границата от два километра, където е нулевата температура в атмосферата“, разясни специалистът.

Мушкова изрази сериозна тревога от зачестилите екстремни явления, които преди години са били изключение. „От 2019 г. насам лично съм свидетел на пет процеса със суперклетки, които достигат почти до горната граница на атмосферата. Преди такива явления се случваха веднъж на няколко години, а сега нанасят огромни поражения в пет последователни лета. Тези процеси на практика не могат да бъдат спрени напълно с никакви познати досега човешки способи“, заяви тя.

Даниела Мушкова даде за пример опустошителните градушки над Сливен и Нова Загора, които според нея са „ясен знак за нуждата от промяна в отношението ни към природата“.

Според експерта, защитата би била далеч по-ефективна, ако покриваше цялата територия на България. В момента Сливенската дирекция често „приема“ вече формирани и мощни облачни масиви от съседни територии, които нямат градозащита.

„Надявам се в бъдеще да станем свидетели на нови методи, като наземните генератори. Те внасят същия реагент в облака под формата на дим, без да е необходимо да се изстрелват ракети. Това е по-безопасен метод, който би позволил обработка и над населените места, където в момента сме с вързани ръце“, каза директорът на сливенската дирекция.

Прогнозите за следващите седмици остават напрегнати. Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в региона.

„През май обикновено имаме между 7 и 9 активни въздействия, но през юни те скачат до 15. Влагата и високите температури създават условия облаците да се издигат на голяма височина, което неизменно води до образуване на лед. Това е природен процес, който няма как да предотвратим изцяло“, заключи Мушкова.

