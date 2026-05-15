Специалист: Пазарът е залят със сирене с водно съдържание 80%

Буелфото

Пазарът е залят със сирене с високо водно съдържание, предупреди Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна организация (НОКА). Фермерите настояват за засилен контрол на пазара какво сирене се продава.

Това сирене на жаргон производителите наричат "трепач". Слагат се специални ензими за бързо зреене и вместо класическите 45 дни за узряване на сиренето, то е на пазара сред пет дни:

"Вече имаме наредба за имитиращите продукти, сега трябва да се фокусираме върху това сирене с високо водно съдържание, недостатъчно зряло по технология. По класическа технология бялото саламурено сирене е с 54% водно съдържание. Тук говорим за сирене с 80% водно съдържание. Потребителите плащат цена от 9-10 евро. Представете си колко скъпа вода плащате", отбеляза Симион Караколев, цитиран от БНР.

По думите му ситуацията с кашкавала е идентична. Продуктът е наричан "калиата". Идва основно от Полша, преопакова се или му се прави доработка, след което влиза като кашкавал в магазинната мрежа, обясни още съпредседателят на НОКА.

На въпрос на медията тези млечни продукти с високо водно съдържание опасни ли са за здравето, Симеон Караколев се въздържа от коментар.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!