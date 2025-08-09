Специалист: При повторно ужилване от пчела или оса търсете лекар

Пиксабей

"Възможно е сами да привлечем жилещите насекоми, когато носим дрехи с ярки цветове, със силни аромати или пък ако умишлено се опитваме да ги дразним, посягайки към тях", това каза по БНР д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог в Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинската академия в София.

Отровата в жилото на пчелите и осите е с много сложен химичен състав, а токсично може да бъде и само с едно ужилване.

Доказано е, че когато са повече ужилванията, токсичността нараства. За хората, за които имат данни за алергична реакция към тези насекоми и едно ужилване е достатъчно.

Токсикоалергичната реакция може да бъде само с локални прояви или със системни прояви - със засягане на всички органи и системи, което е всъщност опасната реакция - това е така наречената анафилаксия.

Хората, които имат алергии или са имали такъв инцидент веднъж след ужилване, при повторно жилине става опасно за човека и трябва да се потърси препоръката на специалистите, поясни д-р Шасине Вели.

