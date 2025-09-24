Специалист обясни колко е важна каската за тротинетките

кадър: Нова нюз

Председателят на Българската асоциация по електромобилност приветства новите правила за безопасност.

Изискването за задължително носене на каска при управление на електрически тротинетки е важна стъпка към повишаване на безопасността на движението. Това заяви председателят на Българската асоциация по електромобилност Владислав Стоицов в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Приветстваме желанието на народните представители да повишат пътната безопасност и да намалят инцидентите, които в последната година видяхме. Затова изискването за задължителна каска от всички водачи на електрически тротинетки е стъпка в правилната посока. Каската спасява живот", смята Стоицов.

Новите правила за електрическите тротинетки влязоха в сила на 7 септември тази година и включват множество изисквания. Сред тях са минимална възраст от 16 години, задължителна каска, максимална скорост от 25 км/ч, както и забрана за движение в тъмната част на денонощието.

Въпреки подкрепата за част от правилата, от Асоциацията имат забележки към някои от разпоредбите. По-рано този месец от МВР започнаха да глобяват водачите на електрически тротинетки, които не носят каска, като санкцията е фиксирана на 50 лева.

Според статистиката на полицията, най-много нарушения се регистрират именно за неспазване на изискването за каска, като проверките показват масово неглижиране на новите правила, особено от по-младите водачи.

От Българската асоциация по електромобилност предлагат въвеждането на онлайн курсове за запознаване с правилата за движение, които да завършват със сертификати и да повишат културата на безопасност сред водачите на електрически тротинетки.

