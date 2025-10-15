Специалист от Варна: Родителите на деца със зрителни нарушения трябва да им позволяват да бъдат самостоятелни

Булфото

Обучението по ориентиране и мобилност дава увереност на децата със зрителни увреждания и ги прави независими. Родителите трябва да бъдат насърчавани да позволят на децата си да опознават света самостоятелно, дори с риск те да се изцапат или леко да се ударят. Това каза учителят по предмета в Специалното училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" Геновева Зашева, която гостува в предаването на Радио Варна "Новият ден", заедно със зам.-директора Валентина Йорданова.

На 15 октомври светът отбелязва Международния ден на белия бастун - символ на независимостта и увереността на хората със зрителни увреждания. По този повод специализираното училище за ученици с нарушено зрение чества не само празника, но и един впечатляващ юбилей -120 години от създаването си, припомни Йорданова.

Ориентирането и мобилността развиват слуха, допира, усещането за пространство. Белият бастун си остава основното средство за придвижване, но технологиите вече са голям помощник, има приложения и смарт очила, които описват околната среда, обясни Зашева.

Според нея обаче на първо място е важен подходът към децата с нарушено зрение. Ако детето е прекалено обгрижвано и протектирано, то трудно ще се научи да се справя със заобикалящата го среда, посочи тя. Тя е на мнение, че когато има отрицателно отношение към обучението, е редно да се изчака известно време.

По повод годишнината от училището организират Дни на отворени врати, рамките на инициативата посетителите ще могат да получат и специално изработени брошури с 15 правила за общуване с незрящи хора.

Юбилейните празници на училището са повод не само за равносметка, но и за гордост. Вече 120 години нашето училище е светлина за толкова много деца и семейства, подчерта Валентина Йорданова.

Тук изграждаме доверие, самостоятелност и вяра в собствените възможности. Показваме, че слепотата не е пречка , тя е просто друг начин да виждаш света, каза още тя.

В момента в училището се обучават 146 деца, като интересът към него остава висок. Част от тях получават професионална квалификация в областта на озеленяването и цветарството, умения, които придобиват в двете училищни оранжерии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!