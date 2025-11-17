Специалист по човешки ресурси: Прецакан си, ако не работиш това

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

На първо четене депутатите приеха родителите на деца до 12 години през лятото да работят онлайн.

Това като идея е много хубаво, но няма да сработи. Важно е да създаме добри работни условия за родителите на малки деца, защото това ни е проблем №1 - демографията. Така че трябва да се грижим и за родителите. Но тази мярка няма да доведе до нищо съществено. Досега имаше текст в закона , който казва същото нещо за децата до 8 години и смянам, че неколцина са хората, които изобщо знаят за това, камо ли да се възползват.

Това коментира пред Нова нюз Мария Стоева, специалист по човешки ресурси.

Ако човек наистина има нужда от намалено работно време или хоумофис в подобна ситуация, няма нужда от закон, а просто да отиде при работодателя си и да се договори с него. Така че този текст не е функционален - това е нещо, което ще си остане на хартия, коментира тя.

Това е просто още една стъпка в посока на т ова държавата да стане по-добър работодател от компаниите в частния сектор. В момента за един частен работодател, който има 10 човека екип, ако две от майките поискат правата си, тогава той как ще компенсира? Най-добре е този закон изобщо да не бъде приеман, защото ако го приемат, работодателят ще стане много по-внимателен, когато наема нови служители, коментира Пепи Димитрова, пиар експерт.

Това е пореден удар в един изключително кратък период оот време върху работодателите, с който не просто държавата става по-добър работодател от всяка една фирма в частния сектор, а тя започва да ги минава със светлинни години. И тук идва моментът, в който човек вече се чувства прецакан, ако не работи като държавен служител, дори самите работодатели почват да се чувстват така - на които да не се вдигат осигуровките, но пък автоматично да скачат заплатите, да има бонуси и куп други предимства, коментира Стоева.

