Специалист пророкува кои наказания ще бъдат най-много тази учебна година

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

В ролята на пророк влезе Диян Стаматов, директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" пред Нова телевизия. Той бе поканен да коментира новата забрана за телефони и други екранни устройства в час.

Очаква се тя да влезе от ноември.

Все още не е напълно ясно точно как ще функционира, но според специалиста по-добрия вариант е договорката между учители и родители от една страна и учениците от друга.

Ако тя не се спазва ще има санкции, които в момента с така разписаната забрана, ще бъдат най-голям като брой и това ще е така, докато ученикът се научи, че това устройство е, за да му върши добра работа, а не постоянно в час да е в социалните мрежи.

Стаматов обясни още, че може би в България остава на последно място по прилагането на тази мярка.

Той обаче обясни, че учениците от Франция вдигнаха стачка. Над 200 000 ученици бяха санкционирани, заради това, че не спазват това правил. Те са били наказани с отстраняване от училище, докато привикнат с неизползването на мобилен телефон, когато не е необходимо.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!