Специалист със стряскаща прогноза за зрението на децата в България

Пиксабей

Амблиопията (“мързеливо око“) е най-честата рефракционна аномалия сред децата в България. Това е пряко отражение на съвременния начин на живот и прекомерната употреба на електронни устройства. След нея на второ място остава хиперметропията, а на трето - астигматизмът. Това каза проф. Александър Оскар по време на Националният симпозиум „Невроофталмология – теория и практика“, организиран от Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, който събира водещи специалисти от света и България, предаде БТА.

Проф. Оскар допълни, че все по-често се срещат деца с късогледство, без техните родители да страдат от това. Счита се, че ако запазим същите темпове, през 2050 г. повече от половината население на земята ще има късогледство, коментира той.

По неговите думи близо 3% от световното население живее с някаква форма на зрително увреждане, а при половината от тези хора този проблем би могъл да бъде предотвратен, ако се диагностицира навреме. Над 160 млн. са хората с тежко увреждане на зрението, като те са в активна трудоспособна възраст. В Европа 90 млн. са хората със зрителни нарушения – един на 30 души има сериозно зрително увреждане, допълни Оскар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!