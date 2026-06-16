Специалистът по детска неврология проф. Гюлшен Кьосе гостува във Варна за индивидуални консултации през юни

Проф. Гюлшен Кьосе – международно признат специалист по детска неврология с над 45 години клиничен опит, ще гостува за първи път в България на 20 юни по покана на център за медицинско посредничество Brenner Group. В рамките на визитата си тя ще проведе индивидуални консултации във Варна за деца с неврологични състояния и техните семейства.

Проф. Кьосе има дългогодишен опит в проследяването и лечението на деца с епилепсия, детска церебрална парализа, нарушения в неврологичното развитие и редки неврометаболитни и автоимунни заболявания на нервната система. В момента тя е част от медицинския екип на Liv Hospital и преподавател в İstinye Üniversitesi в Турция.

Консултациите са подходящи при:

• епилепсия и гърчове;

• забавяне в говора и когнитивното развитие;

• двигателни нарушения и детска церебрална парализа;

• заболявания от аутистичния спектър;

• невромускулни заболявания;

• съмнения за генетични и неврологични състояния;

• нужда от второ международно мнение.

По време на срещите семействата ще получат експертна оценка на случая, насоки за допълнителни изследвания и препоръки за следващи стъпки в лечението.

Консултациите ще се проведат в гр. Варна, в присъствието на преводач на български език и след предварително изпратена медицинска документация.

⚠️ Консултациите са ограничени до 15, за да може всеки случай да бъде разгледан с необходимото внимание и време.

За да присъствате, е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите налични епикризи и медицински документи, резултати от изследвания и образна диагностика и кратка история на вашия случай към екипа на Brenner Group на телефон: +359 897 824 041.



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