Специалисти: Елхата трябва да се постави на разстояние от всякакви отоплителни уреди

снимка: Булфото

Все повече хора избират да се върнат към един от най-красивите традиции, свързани с Коледа – украсяването на живо коледно дръвче.

Това казва за Фокус Стоян Манчев – собственик на разсадник в павликенско село. Той дава съвети как да запазим дръвчето си свежо възможно най-дълго, а защо не и да го използваме с години.



"В последните сезони забелязваме една положителна тенденция - голяма част от семействата във Великотърновска област, а и не само, си купуват не просто жива коледна елха, а такава, която могат да използват години наред – дръвче засадено в саксия“, разказва Стоян.



Според неговите наблюдения, хората най-често избират да си купят дръвчета от вида "Обикновен смърч“, тъй като те са най-достъпни, но има и такива, които красят домовете си със "Сребрист смърч“. "Кавказка ела“ или "Смърч Коника“. Цените са много разнообразни, като зависят от вида и големината на растението. Те варират от 25 – 30 лв. до над 300-500 лв. Има и дървета от по над 2 метра.



За да изберем, обаче, най-подходящото за нас дърво освен от цената, трябва да се поинтересуваме и от грижите, които то изисква, за да можем да го съхраним за възможно най-дълъг период от време.



Специалистите съветват, че е препоръчително да се спрем на дърво, отгледано в сертифициран разсадник, което да има здрава коренова система. Освен това трябва да изберем вид, който ще вирее добре в нашата климатична зона. Хубавото е, че голяма част от дърветата, които се предлагат на местния пазар, могат да се отглеждат в градините ни и на терасите.



"Ако дървото е извадено на бала, първо трябва да го засадим в достатъчно голяма саксия като пазим балата цяла и не махаме зеблото, с което е опакована. След което, поливаме обилно и го оставяме на терасата или под навес за няколко дни. Ако сме избрали дърво в саксия, отново трябва да се полее обилно. Желателно е да внесем коледното дърво вътре няколко дни преди Коледа. Елхата трябва да се постави на разстояние от всякакви отоплителни уреди. Необходимо е да следим влажността на почвата в саксията и да поливаме редовно. Колкото по – рано изнесем дървото навън след празниците, толкова по – добре. Хубаво е да не го засаждаме веднага, а да го оставим да се климатизира навън като отново го поливаме редовно. След седмица можем да го засадим в земята. Можем и да го отглеждаме в саксия до следващата Коледа“, допълва за Фокус Стоян.





Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!