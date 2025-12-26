Специалисти: Има препарати, които помагат на животните от шума на Нова година

Снимка: pixabay

Хубаво е, ако знаем, че нашето животното изпитва стрес от шума на Нова година, да се опитаме да подействаме с различни етерични масла и каишки, които са на билкова основа.

Има редица препарати, които успокояват животните, но е хубаво да се приложат поне една седмица предварително.

Това съветва в интервю ветеринарният лекар д-р Надежда Мечева, ръководител на ветеринарната клиника на Организация "Четири лапи“.

"В повечето случаи това са етерични масла, които не крият някакви рискове за животното, просто поемайки ги, а и вдишвайки ги, се чувства доста по-успокоено. По никакъв начин не засягат здравето на животното. Това е съобразено, разбира се, така че не биха били опасни", уточни тя.

"Има домашни любимци, които не са чак до такава степен чувствителни, но има такива, които истина изпитват изключително голям стрес. Аз мога да дам пример с моя домашен любимец - буквално си представете паник атака при човек – същото общо взето изпитва и животното", обясни тя.

"Силен уплах, опитва се да търси място, където да се скрие. Точно в навечерието на новогодишната нощ аз винаги съм с нея, прегръщам я и всъщност да усеща моята подкрепа, за да не се плаши чак до такава степен. Но какво друго можем да направим? Хубаво е, ако знаем, че нашето животното изпитва подобен стрес, да се опитаме да подействаме с различни етерични масла и каишки, които са на билкова основа", разказа д-р Мечева пред "Фокус"."

Много често в новогодишната нощ има и загубени домашни любимци, тъй като има животни, които са с доста по-чувствителна нервна система и много се плащат. Точно заради това по време на празниците е желателно да не пускаме домашния си любимец без повод, разходките да стават в по-светлата част на деня и разбира се, препоръчвам да бъде сложен нашийник с името на стопанина или някакъв тип надпис, за да може лесно да се стигне до стопанина на животното.

Идентификацията с микрочип е задължителна. Животното трябва да има регистриран и поставен микрочип, защото при изгубване едно такова животно би било по-лесно намерено от стопанина си", съветва още тя.

