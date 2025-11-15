Специалисти: Никога не мажете с поморийска кал тези части от тялото

Булфото

Специалисти съветват да се избягват сърдечната област и бъбреците при процедури

Черноморската луга и лечебната кал от Поморийското солено езеро са два уникални природни продукта, известни с ползите си за здравето от десетилетия. Те се използват широко както в медицината и рехабилитацията, така и в козметиката, съобщава "Bulgaria ON AIR".

Основната разлика между двата продукта е в тяхното действие – лугата действа по-леко и по-бързо, докато калта има по-дълбок и продължителен ефект.

Лугата е изключително богата на минерали, микроелементи и биологично активни вещества. В санаториумите тя се прилага под формата на компреси, бани и локални намазвания, като най-често се използва за облекчаване на проблеми с опорно-двигателната система.

Основни ползи:

Облекчава болки в ставите и мускулите.

Подпомага лечението на артрит, артроза и дископатии.

Намалява възпаления и отоци.

Подобрява кръвообращението в тъканите.

В козметиката лугата е популярна съставка заради високото си съдържание на магнезий, калций и калий. Тя помага при акне, екзема и псориазис, подобрява еластичността на кожата и се бори с пърхота.

Лечебната кал и нейните особености

Поморийската кал е един от най-ценените лечебни ресурси в Европа. При първа процедура се препоръчва калта да престои върху тялото между 10 и 20 минути, като при добра поносимост времето може да се увеличи до 30 минути. Важно е процедурата да не се извършва в най-силния пек (между 12:00 и 16:00 часа).

Кога лугата и калта са противопоказни

Въпреки доказаните ползи, тези природни продукти не са подходящи за всеки. Използването им трябва да се избягва при:

Тежки сърдечно-съдови заболявания.

Кожни инфекции или открити рани.

Остри възпалителни процеси или висока температура.

Заболявания на щитовидната жлеза.

Бременност и кърмене.

Специалистите предупреждават, че има зони от тялото, които не трябва да се мажат с кал, тъй като загряването им може да бъде опасно. Това са:

Сърдечната област (лявата част на гърдите), тъй като загряването натоварва сърдечната дейност.

Областта на бъбреците и кръста, особено при възпаления или инфекции.

Лицето (освен ако не е специално пречистена козметична кал), тъй като солите могат да раздразнят очите и устните.

Гениталната област.

Открити рани, изгаряния или екземи в остра фаза.

