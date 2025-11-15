Специалисти: Никога не мажете с поморийска кал тези части от тялото
Булфото
Специалисти съветват да се избягват сърдечната област и бъбреците при процедури
Черноморската луга и лечебната кал от Поморийското солено езеро са два уникални природни продукта, известни с ползите си за здравето от десетилетия. Те се използват широко както в медицината и рехабилитацията, така и в козметиката, съобщава "Bulgaria ON AIR".
Основната разлика между двата продукта е в тяхното действие – лугата действа по-леко и по-бързо, докато калта има по-дълбок и продължителен ефект.
Лугата е изключително богата на минерали, микроелементи и биологично активни вещества. В санаториумите тя се прилага под формата на компреси, бани и локални намазвания, като най-често се използва за облекчаване на проблеми с опорно-двигателната система.
Основни ползи:
Облекчава болки в ставите и мускулите.
Подпомага лечението на артрит, артроза и дископатии.
Намалява възпаления и отоци.
Подобрява кръвообращението в тъканите.
В козметиката лугата е популярна съставка заради високото си съдържание на магнезий, калций и калий. Тя помага при акне, екзема и псориазис, подобрява еластичността на кожата и се бори с пърхота.
Лечебната кал и нейните особености
Поморийската кал е един от най-ценените лечебни ресурси в Европа. При първа процедура се препоръчва калта да престои върху тялото между 10 и 20 минути, като при добра поносимост времето може да се увеличи до 30 минути. Важно е процедурата да не се извършва в най-силния пек (между 12:00 и 16:00 часа).
Кога лугата и калта са противопоказни
Въпреки доказаните ползи, тези природни продукти не са подходящи за всеки. Използването им трябва да се избягва при:
Тежки сърдечно-съдови заболявания.
Кожни инфекции или открити рани.
Остри възпалителни процеси или висока температура.
Заболявания на щитовидната жлеза.
Бременност и кърмене.
Специалистите предупреждават, че има зони от тялото, които не трябва да се мажат с кал, тъй като загряването им може да бъде опасно. Това са:
Сърдечната област (лявата част на гърдите), тъй като загряването натоварва сърдечната дейност.
Областта на бъбреците и кръста, особено при възпаления или инфекции.
Лицето (освен ако не е специално пречистена козметична кал), тъй като солите могат да раздразнят очите и устните.
Гениталната област.
Открити рани, изгаряния или екземи в остра фаза.
