Специалисти: Жените, които планират забременяване, да си изследват щитовидната жлеза

Снимка: Пиксабей

Жените, които планират забременяване, следва да си направят профилактични изследвания на щитовидната жлеза – препоръката отправиха специалисти по време на отбелязване на Международната седмица за осведоменост за здравето на щитовидната жлеза.

Заболяванията на жлезата са без симптоми в 3 до 4 пъти повече от случаите, като по-уязвими са жените, посочва БНР. Хранителните диети не лекуват болести на щитовидната жлеза, обясниха лекарите.

Над 350 хиляди българи се лекуват от някакво нарушение във функцията на щитовидната жлеза – намалена или увеличена способност да произвежда хормони. Смята се, че броят на хората със заболяване на жлезата е много по-голям, тъй като често симптомите могат да се объркат с тези на друго заболяване – умора, изпотяване, косопад, промени в теглото, неспокоен сън.

Дори и без симптоми, профилактичните изследвания са препоръчителни за жените в менопауза и младите жени, които планират забременяване или са бременни, обясни проф. Русанка Ковачева от сдружение „Тиреоидея и Паратиреоидея“.

Сред факторите за нарушения във функцията на щитовидната жлеза е йодният дефицит. По данни, цитирани от проф. Ковачева, такъв се наблюдава при 43% от бременните жени и около 13 процента от децата между 6 и 12 години. Проблем е тенденцията за употреба на нейодирана сол, обясни доц. Александър Шинков от Българското дружество по ендокринология.

Специалистите съветват при установени нарушения във функцията на жлезата да не се предприема самолечение с хранителни добавки, а да се потърси консултация с ендокринолог. Хранителна диета може да осигури прием на важни химични елементи и витамини, но не може да лекува щитовидната жлеза, обясни проф. Русанка Ковачева.

От своя страна шеф-готвачът Никола Симеонов наблегна върху използването на йодирана сол за повечето от консумираните храни и обясни, че не бива да се стига до крайности – лъжичка бяла захар не е по-вредна от голяма порция ориз. Шеф Симеонов отправи няколко съвета към хората, спазващи режим заради заболяване.

