Специалисти по изборите: За председатели на СИК да се избират юристи или учители, хора с достойнство и чест

Ключът към честните избори без манипулации и нарушения е Секционните избирателни комисии (СИК), около това мнение се обединиха специалистите по избори и изборни системи проф. Михаил Константинов и Ваня Нушева от СУ. Нушева призна, че от години призовава партиите да излъчват поне за председатели на комисиите юристи или учители, хора с висока обществена отговорност. „Необходимо е тези хора да осъзнават, че за тези часове, в които протичат изборите, те са надпартийни служители на държавата”, обасни тя.

Хора с достойнство и чест, такива трябва да са председателите на СИК според проф. Константинов. Той акцентира на това, че партиите не могат да намерят по 3000 човека в страната, за да попълнят квотата си в комисиите, което само показва колко са слаби. Той призова такива политически сили да правят коалиции с други, ако трябва, за да осигурят достойни членове на СИК, които няма да манипулират вота.

И двамата експерти бяха крайно негативни за възможността да се промени начина на гласуване преди предстоящия парламентарен вот. Сканиращите устройства имат дефект със зацапване при активно използване и не трябва да се въвеждат преди сериозен тестов период, категорична беше Ваня Нушева.

Промяната на начина на гласуване преди новите избори е рецепта за изборна катастрофа, коментира порф. Михаил Константинов.

