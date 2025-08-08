Специалисти за безводието: Няма ли язовири, ще има режими

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

На фона на жестокия воден режим в Плевен, където се спира водата и нощем, и през деня, не чух някой да спомене думата „язовир”. Това заяви по Нова телевизия доц. Петър Филков, специалист по хидротехника. Проблем с водата има там, където няма язовири, категоричен беше той. Според него отделен проблем е голяма загуба на вода по мрежата. Средната за страната е 60%, но това е подвеждащо, защото някъде 80% от водата се губи, подчерта доц. Филков. Той не пропусна да отбележи, че 5 от последните 6 години са били сухи.

„В България идва климатът на Гърция”, това заяви проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата. Той също акцентира върху това, че пред режим на водата са изправени населени места, които се снабдяват от малки местни водоизточници.

Като цяло проблемен регион е Североизточна България, заяви Гачев. Той обясни също, че сушата е циклично явление, и тъй като преди няколко години сме имали период с много валежи, проблемът е бил пренебрегнат. Специално за това лято сме в неизгодно положение заради началото му, когато през юни паднаха само 30% от очакваните валежи, подчерта проф. Гачев.

