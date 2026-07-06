Специализирана техника и полицейски демонстрации на Морска гара – Варна

ОДМВР-Варна

Областната дирекция на МВР във Варна организира демонстрационно събитие във връзка с професионалния празник на МВР. То ще се състои днес, 6 юли, от 9 до 12 часа, на Морска гара-Варна.

В рамките на събитието ще бъдат представени различни структури на МВР и на специализирана техника, с която служителите изпълняват ежедневните си задачи, предаде Радио Варна.

Сред участниците в инициативата ще бъдат представители на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", Главна дирекция "Гранична полиция", Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Варна, сектор "Пътна полиция", Общинска полиция, Специализирани полицейски сили, водачи на служебни кучета, моторизирани полицейски екипи, както и други структури на Министерството на вътрешните работи.

Редактор "Екип на Петел",

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