Специална изненада за Григор от "Ролан Гарос"

Организаторите на “Ролан Гарос” подготвиха прекрасна изненада за празнуващия рожден ден днес Григор Димитров. Българската тенис звезда навърши 35 години, а от турнира от “Големия шлем” в Париж го зарадваха със специална празнична торта.

Хасковлията пък сподели хубавия момент с родителите си Мария и Димитър. От “Ролан Гарос” публикуваха в официалните си профили в социалните мрежи снимки и видео от този момент.

Григор започва тази година участието си на престижното състезание във френската столица от квалификациите, тъй като в последно време регистрира сериозен спад в ранглистата на ATP, предава Спортал.

Интересното е, че Григор за първи път в кариерата си ще се включи в пресявките на “Ролан Гарос”. Най-доброто му постижение в турнира е четвъртфинал през 2024 година, когато край на похода му слага с победа в три сета Яник Синер. През миналата година бившият №3 в света отпадна в първия кръг, след като не успя да доиграе двубоя си с американеца Итън Куин.

Първата ракета на България има 21 победи и 15 загуби в кариерата си на втория за годината турнир от “Големия шлем”.

