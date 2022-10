Специална операция във Финландия: Анексираха паркомястото на консула на Русия

Кадър Маркус Матсон

"Проведе се референдум в Турку, Финландия, след който паркомястото, запазено за руския консул във Финландия бе анексирано за Украйна", съобщи един от организаторите на специалната операция Маркус Матсон.

Съобщава се, че градските власти не са имали нищо против

Символичните протести срещу руската агресия в Украйна достигнаха до нови висини.

В социалните мрежи се съобщава, че младежи от финландския град Турку са "анексирали" паркомясто, което било запазено за Руското генерално консулство. Върху него са изрисували украинското знаме, предаде Флагман.

Не е изключено тази акция да продължи във всички градове, в които има руско посолство или консулска служба.

🚨Breaking: There has been a referendum in Turku, Finland. The car park of the russian consul to Finland has been annexed to Ukraine 🇺🇦! More (in Finnish) at https://t.co/wNqPkq4Nr4 pic.twitter.com/MXpdfprYyb