Специална организация на движението и засилен контрол за празниците

снимка Булфото

Хиляди тръгнаха на път за предстоящите празници, до които остават само работните понеделник и вторник. Прогнозите са за 720 хиляди пътувания в страната и 180 хиляди в чужбина.

През следващите дни предстои да се въведе специална организация на движението. На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12:00 до 20:00 часа. И още - в дните 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока „Кулата“.

От МВР съобщиха, че от началото на 2025 година, в сравнение със същия период на миналата година, се отчита намаление на тежките ПТП, ранените и загиналите. При ранените спадът е с около 10 процента, а загиналите са с 22-ма по-малко. Припомняме, че от средата на годината бяха въведени допълнителни мерки, като засичане на средна скорост и увеличение на глобите.

От жандармерията обясниха, че техни екипи ще се включат не само в опазването на обществения ред в невралгичните точки в градовете, но и в контрола по магистралите и основните пътища.

Важна информация за всички, които ще посрещнат празниците в Гърция. От обяд граничният пункта към южната ни съседка "Илинден – Ексохи" беше затворен поради протест на гръцки фермери. Земеделските производители продължават блокадите на много места и във вътрешността на страната, но обещаха да оставят пътищата свободни за безпроблемното преминаване на туристите. За целта днес и утре отварят пунктовете за събиране на пътни такси. На пътен възел Никея вдигат бариерите на пунктовете от 11:00 до 14:00 часа. Това ще се повтори и в неделя. Земеделските производители планират да раздават селскостопански продукти на преминаващи шофьори, като по този начин искат да покажат, че продуктите им се продават на безценица, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!