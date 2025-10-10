Спецоперация за безопасност на движението във Варна

Булфото

Днес на територията на ОДМВР-Варна се проведе специализирана полицейска операция по линия на безопасността на движението. Целта на инициативата беше да ограничи броя на тежките пътнотранспортни произшествия чрез засилен контрол и превенция на пътя, съобщиха от полицията.

МВР залага на метода на „широкообхватен контрол“, който съчетава присъствието и съвместната работа на няколко контролни институции на едно място. Практиката показва, че този подход има силен възпиращ ефект върху нарушителите и води до трайна промяна в поведението на водачите.

В акцията бяха проверени 55 тежкотоварни автомобила и 60 човека, съставени са 12 фиша и 2 АУАН – за алкохол над 1,2 промила и за липса на оборудване. При акцията също са били връчени 18 броя електронни фиша и написани две глоби за липса на винетка.

Инспекцията бе осъществена съвместно с участието на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за контрола по отношение на времето за управление и почивки на водачите, правилното използване на тахографи, ADR превози и документация. Представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ пък са извършвали проверка за претоварване, наднормени габарити и заплащане на пътни такси. От Национална агенция за приходите са били извършвани проверки на товарни моторни превозни средства над 3,5 тона, превозващи стоки с висок фискален риск.

В хода на инспекцията от ИА „Главна инспекция по труда“ са били контролирани социалните аспекти на автомобилния транспорт и безопасността при работа на водачите на товарни автомобили.

Съвместните действия на всички ангажирани институции имат ясна и конкретна цел: да се подобри безопасността на движение по пътищата, да се предотвратят тежки пътнотранспортни произшествия и да се засили общественото внимание към спазването на правилата за движение.

От ОДМВР Варна призовават всички водачи да бъдат отговорни на пътя и да осъзнаят, че спазването на закона е пряко свързано с човешки животи.

