Спецов: България няма проблем с доставките на горива

Разкриха какво се случва с горивата у нас.

За да посрещне свои близки след евакуацията от Близкия изток, на летище "Васил Левски" беше и особеният управител на "Лукойл" - България Румен Спецов. Пред журналисти, той коментира и последствията от покачващите се цени на горивата на световните пазари и отражението им у нас.

"Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива",каза Румен Спецов, особен търговски управител на дружествата на „Лукойл" в България, пише cross.bg.

