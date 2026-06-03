Спецов: Никой от управляващите не ме е търсил, дейността ми е прозрачна

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Румен Спецов с първи коментар на новината, че е освободен от поста на особен търговски управител на "Лукойл".

По неговите думи от началото на мандата на кабинета "Радев" комуникация с него не е имало, не е бил търсен под никаква форма нито от министъра на енергетиката, министъра на икономиката или от премиера. Не е искана никаква информация от него, никой не се е запознал с докладите, които той е пращал към Народното събрание.

"Дейността ми е прозрачна. С мен не са комуникирани причините за смяната ми. Разбрах от изявлението на министър Александър Пулев, че съм сменен. В тази връзка с мен не е коментирано дали ще бъда върнат като директор на НАП", добави Спецов, цитиран от NOVA.

Припомняме, Румен Спецов беше назначен като особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков. Решение тогава бе прието неприсъствено.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов предложи кандидатура за особен управител на „Лукойл“, пише novini.bg.

Той беше назначен, за да гарантира доставките и количествата до българските дружества от руския енергиен гигант „Лукойл“, на когото в същия период бяха наложени и санкции от Вашингтон заради продължаващата война в Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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