Спи в стая за 5 бона на вечер

Победителката в "Ергенът" Валерия се наслаждава на лукса на един от най-скъпите хотели в Монако, видя първи Hotnews.bg.

Брюнетката е в княжеството не само с приятеля си Ваньо Алексиев, но и с ергенката Айлин Бобева, с която са неразделни след края на предаването.

Двете дами ядоха гурме ястия и пиха коктейли в хотела The Maybourne Riviera, който предлага истински лукс и невероятна гледка към морето.

Цените за нощувка в него започват от 4100 лева за нощ, но удрят почти 5 бона през задаващия се уикенд.

Валерия моли за дарения с гривна за 34 бона

The Maybourne Riviera открит плувен басейн, частен паркинг, фитнес център и градина. Всяко помещение за настаняване в 5-звездния хотел има изглед към морето, а гостите могат да ползват сауна. Хотелът предлага денонощна рецепция, летищни трансфери, рум-сървиз и безплатен WiFi.

Особено важни за веганката Валерия са и услугите, свързани с храненето-при заявка се предлагат вегетариански и без млечни ястия, които тя с удоволствие показва на феновете си в инстаграм.

