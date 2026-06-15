Спиди: Внимавайте!

Спиди

От Спиди предупреждават клиентите си за фишинг имейли, които се изпращат от името на доставчика. Те препращат потребителите към фалшива уеб страница.

Ето официалното съобщение на Спиди:

Получихме сигнали от онлайн потребители, че от името на Спиди се изпращат подвеждащи имейл съобщения, които препращат потребителите към фалшива уебстраница. Обръщаме Ви внимание, че престъпниците са създали сайт, който наподобява официалната уебстраница на Спиди. Във фалшивия сайт потребителите биват подканвани да въведат лични данни и информация за банкови карти.

Във връзка с това бихме искали официално да Ви уведомим и предупредим:

Посоченото съобщение НЕ е изпратено от служители на компанията;

Посоченият имейл адрес, от който е изпратено съобщението, няма връзка със Спиди АД. Всички съобщения от компанията се изпращат от номер 170000, посредством официалния канал на Спиди във Viber или от [email protected]

Съветваме Ви да внимавате за подвеждащи домейни, които не са свързани със Спиди АД, и да не отваряте линкове, които се изпращат в подобни съобщения.

Горепосочената кампания представлява злоупотреба с името на Спиди, както и с доверието, което заедно сме изградили с нашите клиенти през годините.

За случая сме сигнализирали съответните държавни служби.

Вашата сигурност е важна и за нас!, пише "Фокус"

Редактор "Екип на Петел",

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