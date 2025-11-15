Спипаха 257 подпийнали шофьори да карат коли в един ден

Снимка Булфото

Полицията залови поредни нарушители на пътя.

В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 14 312 моторни превозни средства, съобщават от пресцентъра на МВР.

Извършен е контрол на 16 796 водачи и пътници. Съставени са 4410 фиша и 601 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 257 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 14 са управлявалите с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11 водачи, шестима са отказали да бъдат тествани, пише novini.bg.

