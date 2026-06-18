Спипаха 33-годишен шофьор да кара дрогиран във Варна
Снимка Булфото
Служители на Първо РУ задържаха криминално проявен мъж, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера 33-годишният варненец бил спрян за проверка.
Тестът с техническо средство отчел положителна проба за кокаин, амфетамин и метамфетамин. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство.
Разбра се още, че за извършена кражба е задържан 29-годишен мъж, известен на МВР. В гр. Суворово тамошен жител проникнал в частен имот през входна врата и противозаконно отнел моторна косачка и тонколона. По случая е образувано досъдебно производство, информират от полицията във Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!