Спипаха 33-годишен шофьор да кара дрогиран във Варна

Снимка Булфото

Служители на Първо РУ задържаха криминално проявен мъж, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера 33-годишният варненец бил спрян за проверка.

Тестът с техническо средство отчел положителна проба за кокаин, амфетамин и метамфетамин. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство.

Разбра се още, че за извършена кражба е задържан 29-годишен мъж, известен на МВР. В гр. Суворово тамошен жител проникнал в частен имот през входна врата и противозаконно отнел моторна косачка и тонколона. По случая е образувано досъдебно производство, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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