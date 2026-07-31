Спипаха 43-годишен варненец, откраднал храна и алкохол от магазин
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Сигнал за извършена кражба на хранителни стоки и алкохол от търговски обект е постъпил вчера във Второ РУ.
Непосредствено след това извършителят е установен и задържан.
Той е 43-годишен мъж, известен на МВР.
Отнетите вещи са открити у него и върнати, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.
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