Спипаха 43-годишен варненец, откраднал храна и алкохол от магазин

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Сигнал за извършена кражба на хранителни стоки и алкохол от търговски обект е постъпил вчера във Второ РУ.

Непосредствено след това извършителят е установен и задържан.

Той е 43-годишен мъж, известен на МВР.

Отнетите вещи са открити у него и върнати, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

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