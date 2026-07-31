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Спипаха 43-годишен варненец, откраднал храна и алкохол от магазин

31.07.2026 / 10:26 0

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Сигнал за извършена кражба на хранителни стоки и алкохол от търговски обект е постъпил вчера във Второ РУ. 

Непосредствено след това извършителят е установен и задържан. 

Той е 43-годишен мъж, известен на МВР. 

Отнетите вещи са открити у него и върнати, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна. 

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.

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