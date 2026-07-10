Спипаха 43-годишна варненка с наркотици

Снимка: Пиксабей, илюстративна

В хода на специализирана полицейска операция по линия на „Противодействие на разпространението на наркотици“, служители от сектор „Криминална полиция“ са задържали 43-годишна жена, която доброволно е предала множество разфасовки с бяло кристалообразно и прахообразно вещество, както и със суха тревиста маса.

При последвалите претърсвания и изземвания на обитавания от нея адрес са намерени допълнителни количества наркотични вещества, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

От изготвената експертна справка е установено, че иззетото представлява 12,8 г метамфетамин, 15,88 г марихуана и известно количество кокаин.

Жената е задържана за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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